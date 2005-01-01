Троє поліцейських отримали важкі поранення під час затримання злочинця в Бердянську

Зловмисник підірвав гранату

Троє працівників правоохоронних органів отримали важкі поранення під час затримання злочинця в Бердянську. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«Сьогодні після 9:00 ранку в Бердянську Запорізької області троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи стосовно криміногенного елемента. Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату. У результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення. Медики борються за їхнє життя», – написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як зазначає місцеве видання «Бердянськ 24», вибух стався біля будинку №34 на вулиці Першотравневій.

Повідомляється, що злочинець загинув.

Відео ЮГ

Як інформував ZAXID.NET, 19 січня в Одесі помер працівник поліції Сергій Пригарін, який отримав вогнепальне поранення під час спроби затримати злочинця.