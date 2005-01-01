В поліції розповіли про знайомого Валентина Дорошенка, який загинув під час перестрілки в Одесі

Під час стрілянини в Одесі 19 січня загинули двоє людей

Знайомим проросійського діяча Валентина Дорошенка, якого той застрелив у п'ятницю в Одесі, був Костянтин Піковський на прізвисько «Піка». Про це повідомив у Facebook радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

«За показами свідків та очевидців, слідство також схиляється до цієї думки, він намагався завадити Дорошенку вести вогонь по поліцейським та навіть намагався надати їм медичну допомогу, зупинити кровотечу», – зазначив Форостяк.

Костянтин Піковський

Фото Руслана Форостяка

На його думку, можливо саме за це вбивця і зробив смертельний постріл в нього впритул в саме серце, юнак загинув на місці.

«Як кажуть люди, можливо він не зовсім був прикладом для інших, але встиг зробити мужній та достойний вчинок в останнє в своєму житті», – написав він.

В свою чергу, одеське видання «Думська» повідомляє, що між 14:00 та 15:00 у п'ятницю, 19 січня, в дворі на Новосельського, 48 в Одесі спалахнула словесна перепалка між Дорошенком і Піковським.

«Піковський був судимий за 185, 186 і 309 статтями КК - за крадіжки, пограбування та зберігання наркотиків без мети збуту. Цей двір він відвідував часто, бо там давно вже існує наркоточка, яку чомусь ігнорували поліцейські. Під дверима Дорошенка лежав листовий метал, який Піка разом з іншим товаришем, відомим як Черв'як, вирішив вкрасти. Власник вийшов і попередив, що робити цього не варто, ось і спалахнула спочатку перепалка, а потім бійка. Почувши шум, сусіди викликали поліцію», – розповів співрозмовник видання.

«Поки Дорошенко розстрілював поліцейських, Піка спробував тікати (за іншими даними, він кинувся на стрільця, щоб відібрати зброю). Однак вбивця вже увійшов у смак. Він наздогнав Піковського біля школи і застрелив його. Куля потрапила в серце», - пише видання.

Як інформував ZAXID.NET, 19 січня відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час затримання розшукуваного зловмисника в Одесі поранили трьох поліцейських та водія таксі. Поліцейські застрелили злочинця. Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.