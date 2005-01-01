На Одещині місцевий житель обстріляв бригаду, яка ремонтувала лінії електропередач

В Арцизькому районі Одеської області місцевий житель сьогодні обстріляв із рушниці бригаду, яка проводила ремонт лінії електропередач, пошкодженої через негоду. Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в селі Долинівка.

«На одній з вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електропередач, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Щоб відновити подачу електроенергії, працівники РЕС спилювали гілки дерев біля будинку місцевого жителя», - повідомили у відділі

У цей час 68-річний господар вийшов у двір і вимагав припинити ремонтні роботи. Почалася сварка, в ході якої чоловік виніс із будинку мисливську рушницю й почав стріляти. Постраждалих внаслідок інциденту немає, інформує УНІАН.

На місце події було викликано працівників поліції. Правоохоронці вилучили рушницю, дозволу на яку в чоловіка не виявилося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, напередодні в Одесі правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який відкрив вогонь по перехожих з вікна свого помешкання.