В Одесі п'яний чоловік влаштував стрілянину з вікна по перехожих

В Одесі правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який відкрив вогонь по перехожих з вікна свого помешкання. Про це 20 січня повідомив голова облуправління Нацполіції Дмитро Головін.

За його словами, затриманий під час інциденту перебував напідпитку, а для стрільби застосовував гвинтівку калібру 4,6 мм.

Згодом чоловік забарикадувався у квартирі і відстрілювався під поліцейських під час спроби його затримати.

«П’яний 49-ти річний неадекват забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрільбу по людях похилого віку. Використовував гвинтівку калібру 4,6 мм. Разом із КОРД взяли штурмом. Намагався стріляти у поліцейських та кидав під ноги піротехніку», – заявив Головін.

Внаслідок інциденту жертв по постраждалих немає, додав він.

Як інформував ZAXID.NET, 19 січня в Одесі відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час затримання розшукуваного зловмисника в Одесі поранили трьох поліцейських та водія таксі. Поліцейські застрелили злочинця. Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

Чоловік, що спричинив стрілянину - Валентин Дорошенко - був діячем проросійського спрямування, лідером об'єднання «ЗУБР» («За Україну, Білорусь і Росію»). Його розшукували як активного учасника заворушень біля будівлі обласного УВС восени 2013 року, коли він з соратниками намагалися відбити у правоохоронців затриманого лідера партії «Родіна» Ігоря Маркова.