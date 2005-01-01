У Сумах чоловік влаштував стрілянину в магазині і поранив двох осіб

Під час суперечки з групою людей у магазині чоловік чотири рази вистрілив з пістолета

У ніч на неділю, 14 січня, на вулиці Привокзальній в Сумах біля одного з магазинів сталася стрілянина. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.

Як зазначається, патрулюючи вулицю, біля одного з магазинів інспектори помітили групу громадян, які спілкувалися на дуже підвищених тонах. Правоохоронці зупинилися і попрямували до громадян, щоб зупинити подальшу бійку. «У цей момент з палатки біля магазину вибігли двоє чоловіків, один з яких намагався кинути в іншого стільцем», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські скомандували усім зупинитися, але в цей момент один з чоловіків почав тікати. Інший громадянин пояснив, що намагався кинути у втікача стільцем тому що той щойно стріляв у нього і його товариша. Після цього інспектори почали переслідувати зловмисника і затримали його.

За попередніми даними, в магазині між затриманим і компанією людей виник конфлікт, під час якого чоловік чотири рази вистрілив з пістолета. В результаті 31-річний та 49-річний чоловіки отримали тілесні ушкодження.

Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства із застосуванням зброї, слідчі встановлюють всі обставини інциденту.