У лікарні перебувають 19 потерпілих внаслідок вибуху гранат у Керецьківській сільській раді. Депутат, що підірвав гранати, і ще двоє осіб – у важкому стані.

Про це під час прес-конференції 18 грудня повідомив директор департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний, передає Zaholovok. За словами посадовця, депутат, що підірвав гранати має ушкодження ніг, осколкові поранення і травматичний шок.

«По стану важких хворих – всі отямилися, є людина, яка перебуває у медикаментозному сні. Гірших немає, вони стабільно важкі. У декого було 40-45% втрати крові, можуть бути безповоротні зміни. На сьогодні 19 постраждалих перебувають у лікарні, 4 з них вже випишуть, 4 будуть переведені у спеціалізовані заклади. Один з постраждалих помер, втрата крові у нього сягала до 40%», –зазначив Анатолій Пшеничний.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранат у Керецьківській сільраді загинув 55-річний депутат Віктор Пряділь із села Березники. Також під час теракту постраждав військовий 128-ї бригади на протезах Василь Штефко. Депутат Керецьківської сільради від «Слуги народу» Сергій Батрин, який підірвав три гранати, отримав підозру в організації терористичного акту.