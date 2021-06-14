Центральний офіс «Укрзалізниці» буде скорочено на 30% до кінця 2021 року. Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик, якого цитує прес-служба «Укрзалізниці».

За його словами, «Укрзалізниця» провела оцінку управлінського персоналу та прийняла рішення оптимізувати штат працівників апарату управління компанії, у якому працюють понад 2,4 тис. осіб.

«Щодо оптимізації штату «Укрзалізниці» було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. Це дозволить нам більш швидко, якісно та ефективно приймати та втілювати управлінські рішення. Наразі потрібно скоротити 30% штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб», – зазначив Юрик.

Він наголосив, що заходи з оптимізації управлінського персоналу не стосуватимуться працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій, а скорочувати будуть лише працівників адміністративно-управлінського персоналу.

Зазначимо, що «Укрзалізниця» завершила 2020 рік із чистими збитками у майже 11,9 млрд грн.

Як інформував ZAXID.NET, керівництво «Укрзалізниці» підозрюють у крадіжці майже 60 млн грн. 10 червня НАБУ та САП провели обшуки у лікарнях залізниці у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі.