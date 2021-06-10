обшуки відбувалися у лікарнях «Укрзалізниці» у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у приміщеннях клінічних лікарень «Укрзалізниці». У четвер, 10 червня, обшуки відбувалися у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі філії «Центр охорони здоров’я» «Укрзалізниці», а також у самій філії через розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Йдеться про майже 60 млн грн, які «Укрзалізниця» отримала від Національної служби здоров’я України на лікування пацієнтів із Covid-19. Перевірки здійснюють в адміністративних приміщеннях, тож на надання медичних послуг слідчі дії не впливають. Про це інформує НАБУ.

«Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом заволодіння службовими особами АТ «Укрзалізниця» бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», у розмірі 59 933 926 гривень, отриманих від Національної служби здоров’я України», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Фото НАБУ

Кримінальні порушення кваліфікують за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Розслідування детективи НАБУ здійснюють з 1 квітня цього року.

На офіційному сайті «Укрзалізниці» повідомили, що сприяють усім слідчим діям НАБУ. Також у повідомленні зазначено, що посадових осіб філій «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» підозрюють у спробі в період із вересня по грудень 2020 року закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

«Слідчим надано доступ до усіх приміщень, передбачених ухвалою суду для проведення обшуків у рамках досудового розслідування», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що у кінці минулого року Міністерство охорони здоров'я домовилося з «Укрзалізницею» про лікування хворих на Covid-19 пацієнтів у відомчих лікарнях. Зокрема у Львівській залізничній лікарні, що на вул. Огієнка, розгорнули 100 ліжок для хворих на ковід.