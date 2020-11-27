"Укрзалізниця" вимагає від МОЗ додаткового фінансування своїх лікарень, аби там лікувати хворих на Covid-19

Для лікування хворих на Covid-19 планують залучити Львівську клінічну лікарню на залізничному транспорті, що на вул. Огієнка, 5. Утім розгортати додаткові ліжка обіцяють лише у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус на Львівщині.

Як розповів на брифінгу 27 листопада заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, за погіршення епідситуації деякі львівські лікарні можуть повністю перевести на ковідний профіль. Серед таких лікарень – 8-ма міська клінічна лікарня та госпіталь ветеранів у Винниках.

«Проблем у наданні медичної допомоги особам, які потребують госпіталізації із Covid-19, наразі нема. Однак ми внесли пропозиції щодо розширення госпітальної бази. Ці пропозиції погоджені і розглянуті міністром. Тож до лікування хворих залучать іще Львівську клінічну лікарню на залізничному транспорті. Окрім того, Фтизіопульмонологічний центр можна розгорнути до 500 ліжок», – сказав Іван Собко.

Він додав, що водночас у лікарнях області розширюють кисневу мережу, зокрема понад 64% всіх ліжко-місць, що призначені для лікування хворих на коронавірус, уже оснащені киснем.

«Також виділили з обласного бюджету 1 млн грн Фтизіопульмонологічномуцентру на придбання додаткових концентраторів», – додав заступник голови ЛОДА.

Зазначимо, що Львівська залізнична лікарня, що на Огієнка, 5, є базовим медцентром на Львівській залізниці. 26 листопада голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак заявив, що лікарні залізниці готові розпочати госпіталізацію хворих із коронавірусом за умови, що МОЗ виділить їй 82 млн грн на закупівлю необхідного обладнання

Нагадаємо, що на коронавірус на Львівщині захворіли 44 509 мешканців, із яких 1 209 померли, 28 419 – одужали.