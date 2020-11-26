«Укрзалізниця» готова розпочати госпіталізацію у своїх лікарнях хворих з коронавірусом за умови, що Міністерство охорони здоров’я виділить їй 82 млн грн на закупівлю необхідного обладнання, заявив голова правління компанії Володимир Жмак.

Як повідомила в четвер, 26 листопада прес-служба «Укрзалізниці», керівник компанії зустрівся з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим. Під час зустрічі йшлося про отримання додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн для забезпечення залізничних лікарень медичним обладнанням і киснем, закупівлі апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту. Кошти мають бути виділені з так званого коронавірусного фонду.

«У разі виділення коштів для підготовки та укомплектування необхідним обладнанням, залізничні лікарні готові приймати хворих із коронавірусною хворобою. Зокрема, у Харківській клінічній лікарні на залізничному транспорті для цього планують передбачити два окремі приймальні відділення, щоб хворі на Covid та інші пацієнти не контактували між собою», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що наразі до складу центру охорони здоров’я «Укрзалізниці» входять вісім клінічних лікарень у Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.