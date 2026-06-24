Церкоспороз залишається однією з найнебезпечніших листкових хвороб буряків

Спекотна погода, теплі ночі та періодичні дощі створюють ідеальні умови для розвитку церкоспорозу на посівах цукрових буряків. Агрономи попереджають, що зволікання із захистом рослин може призвести до значних втрат урожаю та погіршення якості коренеплодів. Більше про це пише «Агрономія сьогодні».

Церкоспороз залишається однією з найнебезпечніших листкових хвороб буряків. За сильного розвитку захворювання втрати врожайності можуть сягати 40–60%, а вміст цукру в коренеплодах помітно знижується.

Які ознаки свідчать про церкоспороз

Першими симптомами є невеликі округлі плями світло-бурого кольору діаметром від 2 до 4 міліметрів. Навколо них часто з’являється червонувата або буро-червона облямівка.

З часом уражені ділянки збільшуються, а плями можуть досягати 10 міліметрів. За сильного розвитку хвороби листя висихає, скручується та поступово відмирає.

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Чому хвороба швидко поширюється

Найсприятливішою для розвитку збудника є температура від +15 до +30 градусів. Висока вологість, роса та теплі ночі значно прискорюють поширення інфекції.

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У літній період інкубаційний період триває лише від 5 до 14 днів, тому нові осередки ураження можуть з’являтися дуже швидко. Восени розвиток хвороби сповільнюється, однак у спекотні місяці необхідно постійно контролювати стан посівів.

Особливо небезпечними є ранкові години, коли на листках ще зберігається роса. Саме в цей час збудник активно проникає в тканини рослин.

Коли необхідно проводити обробку

Фахівці рекомендують не відкладати першу фунгіцидну обробку після появи перших симптомів або за ураження близько 3–5% рослин у полі.

Для ефективного захисту використовують системні фунгіциди у поєднанні з контактними препаратами. Такий підхід допомагає стримувати розвиток хвороби та зменшує ризик появи стійких форм збудника.

Як зменшити ризик зараження

Важливу роль відіграє правильна сівозміна. Повертати буряки на попереднє поле рекомендують не раніше ніж через два-три роки.

Також важливо забезпечити збалансоване живлення рослин, використовувати якісно протруєне насіння та своєчасно прибирати рослинні рештки після збирання врожаю.

Якщо ж перші ознаки церкоспорозу вже з’явилися, агрономи радять не зволікати із захисними заходами. У літній період навіть кілька днів можуть суттєво вплинути на масштаби поширення хвороби та майбутній урожай.