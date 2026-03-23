Ціна на золото обвалилась

У понеділок, 23 березня, ціна на золото впала більш ніж на 8%, досягнувши найнижчого рівня за останні чотири місяці, пише Reuters. Минулий тиждень став для дорогоцінного металу найгіршим за останні 43 роки. За цей час золото втратило понад 10% вартості, а від рекордного піка, який фіксували у січні цього року, ціна вже знизилася приблизно на чверть.

Таке падіння виглядає нетипово на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Як зазначає The Wall Street Journal, у періоди геополітичної нестабільності золото зазвичай дорожчає, адже інвестори вважають його «безпечним активом». Однак після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном ринок відреагував інакше – ціна металу пішла вниз.

Аналітики пояснили це тим, що інвестори почали масово продавати золото через його високу ліквідність. За останній рік метал став популярним серед спекулятивних інвесторів, тому під час ринкової турбулентності він опинився серед перших активів, які почали розпродавати, щоб покрити борги або зменшити ризики.

Додатковий тиск на ринок створює енергетична криза. Через закриття Ормузької протоки світ переживає найбільші складнощі з постачанням нафти, що підняло її ціну вище 110 доларів за барель. Крім того, посилює інфляційні ризики і зростання вартості енергоносіїв, через що фінансові ринки очікують підвищення відсоткових ставок до кінця 2026 року замість раніше прогнозованого зниження. Вищі ставки роблять золото менш привабливим порівняно з активами, які приносять дохід.

Ба більше, країни-імпортери енергоносіїв, зокрема Індія та Китай, можуть почати використовувати золотовалютні резерви для закупівлі дорогого палива. «Якщо центральні банки перейдуть від накопичення золота до його продажу, це може посилити тиск на ціни у довгостроковій перспективі», – ідеться у статті WSJ.

Водночас ще на початку року ринок демонстрував протилежну динаміку. Як писав ZAXID.NET, 12 січня 2026 року ціна на золото сягнула рекордних 4600 доларів за унцію, а вже 20 січня перевищила 4700 доларів. 26 січня метал встановив новий історичний максимум, піднявшись вище 5000 доларів за унцію.