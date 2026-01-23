Ціни на газ зросли на тлі морозів

Ціни на газ у Європі наблизилися до позначки 500 доларів за тисячу кубометрів на тлі морозів. До зростання цін на газ призвело значне похолодання. Спотова ціна на газ із постачання «на добу вперед» на нідерландському хабі ТТF 21 січня закрилася на рівні 486 доларів за тисячу кубометрів. За даними Bloomberg, ціни на газ зросли приблизно на 30% за тиждень – це найбільший тижневий стрибок за понад два роки.

Температура повітря в Європі в січні опустилася до мінімальних значень за останні півтора десятка років. Загалом очікують, що січень буде на 3 градуси холоднішим за кліматичну норму.

До морозної погоди додалась і низька швидкість вітру, а подекуди й штиль. Це посилює навантаження на енергосистему, адже знижує вироблення вітряних електростанцій. Робота енергетичної системи підтримується насамперед ресурсом підземних сховищ газу як найбільш наближеного до місць споживання джерела.

Середній рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився до 48,4% за підсумками газової доби 20 січня. Це на 15% нижче, ніж у середньому за останні 5 років. Наразі сховища Європи випереджають звичайний темп витрати запасів на чотири тижні.

Ціни зросли до пікових позначок з 2023 року / Інфографіка Bloomberg

Аналітики зауважили, що подорожчання газу в Європі цього тижня має не лише погодний, а й фінансово-ринковий характер. Зміна настроїв інвесторів відбулася на тлі аномально холодної погоди та зростання попиту на опалення, що змусило трейдерів масово закривати короткі позиції.

Додатковим чинником залишається зниження запасів газу в європейських сховищах. За оцінками експертів, рівень заповненості ПСГ опустився до близько 52%, тоді як середній показник для цього періоду за останні п’ять років становить близько 67%.

Прискорене використання запасів уже викликає занепокоєння щодо підготовки до наступного опалювального сезону.