В Україні дешевшає курятина

За вихідні ціни на курятину в Україні різко знизилися. Найбільше подешевшало куряче філе – з 171 до 139 грн за кілограм, тобто мінус 18,7%. Про це свідчать дані «Столичного ринку» в Києві.

Падіння цін зафіксували й на інші частини курки. Курячі стегна подешевшали до 97 грн/кг (-23,6%), задня чверть – до 77 грн/кг (-22,2%), окорок – до 87 грн/кг (-18,7%). Тушка коштує в середньому 85 грн/кг (-14,1%), крила – 69 грн/кг (-12,7%). Найменше знизився в ціні курячий фарш – на 8,6%, до 127 грн/кг.

Також трохи подешевшала яловичина – у середньому на 2–3%. Зокрема, ціна на лопатку зменшилася на 10 грн і становить близько 340 грн за кілограм. Щодо телятини зниження торкнулося окремих позицій: грудинка подешевшала до 195 грн/кг (-4,9%), а тазостегнова частина – до 390 грн/кг (-1,3%).

Водночас деякі види м’яса індички подорожчали. Ціна на крило зросла на 8% – до 135 грн/кг, а тушка – на 5%, до 189 грн/кг. Філе та гуляш індички залишилися без змін.

Як писав ZAXID.NET, також знизились ціни на яйця. Зниження торкнулося як роздрібного, так і оптового сегментів ринку, вплинувши на купівельну спроможність населення та прибутковість виробників.

Раніше українські компанії МХП («Наша ряба», «Бащинський», «Легко») та Avangardco очолили рейтинг найбільших виробників птиці та яєць на європейському ринку.

До слова, Україна збільшила імпорт свинини. За січень в країну ввезли 3,4 тис. тонн цієї продукції, що у 10,5 раза більше, ніж у цей же період минулого року. Найбільшими постачальниками свинини на український ринок є Данія, Польща та Німеччина.