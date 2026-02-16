Яйця в Україні подешевшали

У січні ціни на яйця в Україні знизились на 7,4% порівняно з груднем, свідчать дані AgroWeek. Зниження торкнулося як роздрібного, так і оптового сегментів ринку, вплинувши на купівельну спроможність населення та прибутковість виробників.

Експерти пояснили падіння цін сезонними коливаннями попиту після свят, надлишком пропозиції та стабілізацією постачання кормів, що знижує собівартість продукції. Додатково впливають внутрішні фактори, як от рівень продажів у мережах та акції торгових операторів.

Для споживачів це тимчасово підвищує доступність продукту, а для дрібних і середніх виробників може створювати тиск на рентабельність. Аналітики радать виробникам уважно контролювати витрати й обсяги виробництва, а торговельним мережам – узгоджувати постачання, щоб уникнути різких коливань цін.

Як писав ZAXID.NET, інфляція в Україні у січні 2026 року прискорилася – споживчі ціни зросли на 0,7% після 0,2% у грудні та 0,4% у листопаді. Водночас за рік темпи зростання цін сповільнилися. У державній службі статистики теж відзначали, що помітно подешевшали яйця. Також знизилися ціни на свинину, масло, м’ясо птиці, цукор, рис і сало.

Натомість відчутно подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої. Лідерами зростання є овочі, ціни на які підскочили на 14,7%. Також на 0,6–2,6% зросли ціни на фрукти, рибу, продукти переробки зернових, соняшникову олію, яловичину, молоко та молочні продукти, хліб.