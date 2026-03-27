Нові ціни на PlayStation

Компанія Sony оголосила про підвищення рекомендованих роздрібних цін на всю актуальну лінійку пристроїв PlayStation. На відміну від попередніх хвиль подорожчання, цього разу зміни охоплюють не лише Європу, а й інші ключові ринки, включно зі США та Японією.

Компанія пояснила рішення «тривалим тиском на глобальну економіку». Водночас передусім серед ключових причин – складна ситуація на ринку пам’яті, яка змушує виробників електроніки переглядати ціни на свою продукцію.

Нові рекомендовані ціни на консолі PlayStation 5 почнуть діяти з 2 квітня 2026 року.

США:

PS5 – 649,99 долара

PS5 Digital Edition – 599,99 долара

PlayStation 5 Pro – 899,99 долара

Європа:

PS5 – 649,99 євро

PS5 Digital Edition – 599,99 євро

PS5 Pro – 899,99 євро

Японія:

PS5 – 97 980 єн

PS5 Digital Edition – 89 980 єн

PS5 Pro – 137 980 єн

Крім того, подорожчання торкнеться і PlayStation Portal:

у США – до 250 доларів

у Європі – до 250 євро

у Японії – до 39 980 єн

У результаті в Європі вартість PS5 та PS5 Pro зросте одразу на 100 євро, тоді як PlayStation Portal подорожчає на 30 євро. Для порівняння, на старті продажів PS5 коштувала 500 євро, тобто за п’ять років ціна зросла на 150 євро.

Аналітики прогнозують, що дефіцит оперативної пам’яті може вплинути і на наступне покоління консолей. Так, Sony може продовжити життєвий цикл PS5 ще на 1–2 роки, а реліз PlayStation 6 перенести на 2028 або навіть 2029 рік.

Зауважимо, що дефіцит пам’яті на глобальному ринку пов’язаний із нестабільністю у виробництві мікрочипів, зокрема модулів DRAM і NAND, які є ключовими компонентами сучасної електроніки. Через коливання попиту, скорочення інвестицій у виробництво та перебої в ланцюгах постачання виробники зіткнулися з обмеженою пропозицією. Це призводить до зростання цін на комплектуючі, що, своєю чергою, змушує компанії переглядати вартість кінцевих продуктів.