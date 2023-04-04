ЄС забороним імпортувати російське пальне морськими шляхами в лютому

Туреччина масштабно закупляє російське дизельне пальне, яке більше не продається у країнах Євросоюзу через санкції, які запровадили в лютому 2023 року. Країни ЄС більше не можуть купувати російське пальне, яке постачається морськими шляхами, і Туреччина цим скористалась.

Про це повідомили у вівторок, 4 квітня, Bloomberg. За даними видання, Туреччина купує мільйони барелів пального, що суттєво впливає на імпорт. Лише за березень Туреччина придбала 10 мільйонів барелів дизпального, що на 50% перевищує показники лютого.

«Поставки дизельного пального до Туреччини з Росії минулого місяця зросли до найвищого рівня щонайменше за сім років, показують дані Vortexa Ltd. Це сталося після санкцій на початку лютого, які заборонили країнам ЄС купувати морське імпортне пальне з Росії у відповідь на вторгнення в Україну», – повідомили у Bloomberg.

Через те, що Туреччина все ще може законно купляти дизпальне в Росії, країна може отримувати барелі за зниженою ціною – це зумовлено різкою втратою імпортерів російського пального. Якщо в січні 2023 року Росія могла продавати пальне за 137 доларів за барель, то станом на початок квітня барель російського дизелю коштує всього 107 доларів.

Водночас Туреччина зможе налагодити експорт власного пального до ЄС дорожче. Експерти також припускають, що через нещодавні землетруси нафтопереробна промисловість Туреччини перебуває на значно нижчому рівні, що зумовлює попит на імпорт.