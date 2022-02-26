Громада Сокільників висловила співчуття у зв'язку з загибеллю свого земляка

У п’ятницю ввечері, 25 лютого, у бою під Києвом загинув 21-річний мешканець села Сокільники, що біля Львова, Віталій Сапило. Військовий був командиром танку.

«Важка втрата у нашій громаді – Сокільники. Сапило Віталій Романович. 3.09.2000-25.02.2022. Офіцер, командир танку, загинув вчора ввечері у бою під Києвом. Співчуваємо рідним, стоїмо поруч з ними у їхній біді, схиляємо голову», – йдеться у повідомленні Сокільницької громади у Facebook, поширеному вранці суботи, 26 лютого.

Він був вихованцем дитячої футбольної школи «Карпати», повідомили 26 лютого на Facebook-сторінці КЗ ДЮСШ «Карпати».

«21-річний львів'янин був командиром танку. Він обороняв столицю України від російських окупантів, які за будь-яку ціну намагалися захопити Київ і закріпитися у ньому», – повідомили у ФК «Карпати».

У ніч на суботу, 26 лютого, російські окупанти намагалися закріпитися в столиці України, всю ніч йшли важкі бої.

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