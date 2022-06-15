Вибух влаштували росіяни для залякування місцевого населення

У Чорнобаївці на Херсонщині вранці у середу, 15 червня, прогримів вибух біля місцевого ринку, в результаті якого є загиблі та поранені.

«У Чорнобаївці зранку в районі ринку стався вибух. На жаль, є травмовані й загиблі. Це ніщо інше як терористичний акт від Росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так», – написав у Facebook депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Даних щодо кількості жертв посадовець не навів.

Як пише «Укрінформ», інформацію про вибух підтвердили люди, які мешкають поблизу ринку. Місцеві жителі кажуть, що існує схема: загарбники обстрілюють Чорнобаївку, після цього на місце трагедії прибуває колаборант Стремоусов, що «знімає кіно», що нібито населений пункт обстрілюють ЗСУ.

За словами місцевих мешканців, унаслідок вибуху загинуло двоє людей, кількість поранених називають від 5 до 7 людей.

Нагадаємо, що Чорнобаївка нині перебуває під російською окупацією. У селі розташований аеродром, а поруч – аеропорт «Херсон». З різних джерел, в тому числі офіційних, були повідомлення про близько 20 ударів по цьому плацдарму з боку ЗСУ і знищення там російської військової техніки.