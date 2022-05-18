Новий асфальтобетонний завод запустять в роботу найближчим часом

«Кременчуцький завод дорожніх машин» (Кредмаш) збудував у селищі Добротвір на Львівщині асфальтобетонний завод потужністю 120 тонн асфальту за годину. Інвестиції у завод склали 100 млн грн. Його відкриття відбудеться вже найближчим часом.

«Це сучасне українське виробництво, яке відповідає усім технічним та екологічним вимогам. Потужність заводу – 120 тонн асфальту за годину завдяки встановленій асфальтобетонній установці європейського рівня, яка не випускає шкідливого диму і практично не забруднює навколишнє середовище», – повідомили у середу, 18 травня, у Львівській ОВА.

Завод побудував «Кременчуцький завод дорожніх машин», вклавши близько 100 млн гривень інвестицій. Відкриття підприємства планується вже найближчим часом. Вже зараз на заводі працевлаштовано 25 кваліфікованих працівників. При повній потужності виробництва буде створено понад 100 нових робочих місць.

«Кременчуцький завод дорожніх машин» є провідним виробником асфальтозмішувальних установок і запасних частин до них. За даними YouControl, його кінцевими бенефіціарними власниками є мешканці Кременчука Микола Данилейко та Олександр Тверезий.