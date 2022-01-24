У дворічного хлопчика із Закарпаття виявили поліомієліт
Це вже другий випадок поліомієліту типу 2 в Україні
Регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліомієліт 2 типу у дворічного хлопчика із Закарпаття. Дитина не вакцинована. Відомо, що хлопчик у грудні 2021 року перебував на лікуванні у Львові, тоді й проявилися симптоми поліомієліту. Епідеміологи досліджують джерело інфекції.
За інформацією Центру громадського здоров'я, діагноз підтвердився під час досліджень у Києві, а у понеділок, 24 січня, референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 (VDPV-2) у зразку від 2-річної дитини із Закарпатської області. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені восени на Рівненщині.
Як зазначається у повідомленні Центру громадського здоров'я, дворічний хлопчик, у якого виявили поліомієліт, не був щеплений. Симптоми захворювання дитини з’явилися 13 грудня 2021 року під час перебування в лікарні у Львові через інше захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).
«Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване», – йдеться у повідомленні Центрі громадського здоров'я.
Як уточнюють медики, це вже другий підтверджений випадок поліомієліту типу 2 в Україні. Епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції триває.
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