Регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліомієліт 2 типу у дворічного хлопчика із Закарпаття. Дитина не вакцинована. Відомо, що хлопчик у грудні 2021 року перебував на лікуванні у Львові, тоді й проявилися симптоми поліомієліту. Епідеміологи досліджують джерело інфекції.

За інформацією Центру громадського здоров'я, діагноз підтвердився під час досліджень у Києві, а у понеділок, 24 січня, референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 (VDPV-2) у зразку від 2-річної дитини із Закарпатської області. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені восени на Рівненщині.

Як зазначається у повідомленні Центру громадського здоров'я, дворічний хлопчик, у якого виявили поліомієліт, не був щеплений. Симптоми захворювання дитини з’явилися 13 грудня 2021 року під час перебування в лікарні у Львові через інше захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).

«Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, ​​контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване», – йдеться у повідомленні Центрі громадського здоров'я.

Як уточнюють медики, це вже другий підтверджений випадок поліомієліту типу 2 в Україні. Епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції триває.

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