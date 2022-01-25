У закарпатського хлопчика, в якого у понеділок, 24 січня, підтвердився поліомієліт, виявили зараження Covid-19. Наразі дитина перебуває у львівському «Охматдиті». За словами медиків, хлопчик уже почувається краще.

Як у коментарі «Суспільному» повідомила головна епідеміологиня Львівської області та керівниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко, відомо, що тип поліовірусу, який виявили у 2-річного закарпатця є таким самим, який раніше виявляли в інших діток із Закарпаття.

«Це є здичавілий вакцинний штам, такий самий виявили в дітей на Закарпатті. Тому зараз спеціалісти Закарпаття проводять епідрозслідування, де дитина могла заразитися. В Україні діє таке поняття, як епіднагляд за поліомієлітом: якщо дитина до 15 років звертається за медичною допомогою, в неї є ознаки порушення роботи м’язової системи, тобто парези чи паралічі, коли не може підняти ніжку, коли відсутні рефлекси, то лікарі з профілактичною метою беруть зразки біоматеріалів й скеровують у Київ у референс-лабораторію для виявлення вірусів поліомієліту», — зазначила Наталія Тімко.

Дворічний хлопчик наразі перебуває «Охматдиті», за словами речниці медзакладу Ірини Березовської, дитина лікується від коронавірусу, хлопчик почувається краще.

Нагадаємо, регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліомієліт 2 типу у дворічного хлопчика із Закарпаття. Епідеміологи досліджують джерело інфекції. За інформацією Центру громадського здоров'я, діагноз підтвердився під час досліджень у Києві, а у понеділок, 24 січня, референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 (VDPV-2) у зразку від 2-річної дитини із Закарпатської області.

Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені восени на Рівненщині. Хлопчик, у якого виявили поліомієліт, не був щеплений. Симптоми захворювання дитини з’явилися 13 грудня 2021 року під час перебування в лікарні у Львові через інше захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).