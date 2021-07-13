Сергій Ніколайчук став новим заступником голови НБУ Кирила Шевченка

У вівторок, 13 липня, в Національному банку України повідомили про призначення новим заступником голови НБУ Сергія Ніколайчука. Він замінить на посаді Дмитра Сологуба, у якого у червні завершився контракт.

Сергій Ніколайчук відповідатиме за роботу блоку «Монетарна стабільність», до якого належать Департамент монетарної політики та економічного аналізу, Департамент статистики та звітності, Департамент фінансової стабільності, Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ, Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Новий заступник голови НБУ у 2004 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямком економіки. У 2008 році він захистив дисертацію на тему «Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні» та отримав ступінь кандидата економічних наук. Із 2004 до 2019 року працював у Національному банку України, почавши з посади економіста і дійшовши до посади директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

З вересня 2019 до квітня 2020 року Сергій Ніколайчук обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де відповідав за аналітичну підтримку рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій в країну.

Із квітня 2020 року працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень на ринках, що розвиваються, та на глобальних ринках капіталу, підготовку аналітичних продуктів компанії, а також за розроблення відповідних рекомендацій для клієнтів компанії.

Сергій Ніколайчук співпрацює з Київською школою економіки, а з квітня 2020 року став її науковим співробітником. Також є викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До слова, у червні із Нацбанку одночасно звільнились голови двох департаментів. Причиною звільнення вони назвали непрозорість роботи НБУ.