У Хирові двоє підлітків обікрали магазин годинників майже на ₴500 тис.

У Хирові Старосамбірського району на Львівщині викрили двох хлопців віком 16 та 17 років, які обікрали магазин годинників та аксесуарів майже на 500 тис. грн. Про це 30 березня повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у поліції, 29 березня до Старосамбірського ВП звернулася 37-річна жителька району. Жінка повідомила, що вночі невідомі проникли в магазин у місті Хирів, пошкодивши замки на вхідних дверях. З крамниці викрали чоловічі та жіночі годинники, парфуми та подарункові набори загальною вартістю майже 500 тис. грн.

Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє братів віком 16 та 17 років, які є мешканцями Хирова. Викрадені речі у них вилучено.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розлідування у справі триває.