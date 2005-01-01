У Хирові двоє підлітків обікрали магазин годинників майже на ₴500 тис.

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 19:537131

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У Хирові Старосамбірського району на Львівщині викрили двох хлопців віком 16 та 17 років, які обікрали магазин годинників та аксесуарів майже на 500 тис. грн. Про це 30 березня повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у поліції, 29 березня до Старосамбірського ВП звернулася 37-річна жителька району. Жінка повідомила, що вночі невідомі проникли в магазин у місті Хирів, пошкодивши замки на вхідних дверях. З крамниці викрали чоловічі та жіночі годинники, парфуми та подарункові набори загальною вартістю майже 500 тис. грн.

Як встановили працівники поліції, крадіжку вчинили двоє братів віком 16 та 17 років, які є мешканцями Хирова. Викрадені речі у них вилучено.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розлідування у справі триває.

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