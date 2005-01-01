Військового з Львівщини засудили до 3 років тюрми за крадіжку трьох каблучок на Волині

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 15:261760

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Ківерцівський районний суд Волинської області визнав військовослужбовця з Львівщини винним у крадіжці трьох золотих каблучок з будинку мешканки району. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, випадок стався у серпні 2017 року. Чоловік знайшов у хліві ключ до будинку та вкрав з спальні три золоті каблучки загальною вартістю 5,2 тис. грн. У суді військовий визнав свою провину. На час судового розгляду потерпіла не мала до обвинуваченого жодних претензій. Військовий прокурор Олег Сенюк на своїй сторінці у Facebook уточнив, що військовому 35 років.

Під час обрання військовому виду покарання суд врахував те, що він раніше судимий. Зокрема раніше його засудили до 1 року умовно за самовільне залишення військової частини, однак звільнили від відбування покарання згідно з законом «Про амністію». Також у грудні 2017 року його оштрафували на 850 за крадіжку мобільного телефону.

20 березня Ківерцівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним у крадіжці та засудив до 3 років позбавлення волі.

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