Поліція затримала 18-річних хлопців, що вчинили розбій у магазині у Львові

Поліцейські встановили особи людей, що вчинили напад на продавчиню та пограбували магазин на вул. Клепарівській у Львові. Як інформує прес-служба ГУ НП у Львівській області, до вчинення розбою причетній двоє 18-річних хлопців з Волині.

Як інформує поліція, напад трапився ще 18 березня. У Шевченківський відділ поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на один з магазинів, розташований на вул. Клепарівській у Львові. Як встановили правоохоронці, близько 20:10 у магазин зайшли двоє чоловіків, побили продавчиню та, погрожуючи їй предметом, схожим на зброю, вкрали з каси гроші, а також алкоголь та цигарками, після чого втекли.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє 18-річних мешканців Волині Нападники були затримані, суд обрав для них міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину, досудове розслідування триває.