Четверо зловмисників напали на охоронця і обікрали офіси у Львові

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 09:2012431

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Вночі 30 березня четверо невідомих у масках вчинили розбійний напад на офісні приміщення на вул. Академіка Лазаренка, 6Б у Франківському районі Львова. Зловмисники зв’язали охоронця і обікрали приміщення.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, виклик у поліцію надійшов о 5 ранку про те, що невідомі особи проникли на територію офісних приміщень, скотчем зв’язали сторожа.

Потім вони відтиснули замки у десяти офісах і обікрали їх. Збитки встановлюються, оскільки у приміщеннях всі речі і меблі перекинуті.

Поліція встановлює особи нападників. Також всіх можливих очевидців просять зголоситися у поліцію.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України, що карається позбавленням волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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