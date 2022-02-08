У Львові захворюваність на ковід серед дітей стабільно висока. Зараз у дитячій міській лікарні, що на вул. Орлика, на лікуванні перебувають 80 маленьких пацієнтів із коронавірусом. Загалом же медзаклад вже готовий прийняти 150 таких хворих. Коронавірус, який циркулює сьогодні, є вкрай заразним і часто не має якихсь особливих, притаманних лише йому, симптомів. Тож при перших ознаках нездужання дитини батькам варто звертатися до медиків. Адже, якщо кваліфіковану допомогу надати вчасно, то малеча долає недугу швидше, а ризики виникнення ускладнень – менші.

Ковід вклав на лікарняне ліжко п’ятимісячну Яночку. Недуга проявилася сухим кашлем та високою температурою. Спершу гарячку батьки намагалися збити вдома, та все було марно, тоді викликали швидку, лікарі порадили госпіталізацію. Вже у медзакладі тест підтвердив: у дитини ковід.

«Багато хто нам говорив, щоб ніч переночувати вдома, що краще на ранок подивитися, що треба збивати і збивати температуру. Але я боялася за дитину і ми зібралися у лікарню. Ми вже тут сім днів. Вже добре. Ще трошки має носик забитий, так час від часу покашлює. Але дитина вже активна, добре їсть, спить», – розповіла мама Яночки Олена Галинець.

Восьмимісячна Даринка теж інфікувалася коронавірусом. До лікарні потрапила з такими ж симптомами: гарячкою та кашлем.

«Ми потрапили вночі, нас привіз чоловік. Тому що в дитинки протягом тижня третій раз піднялася температура і був сильний кашель, який тривав дві години і не зупинявся. Коли перший раз була температура, я не хвилювалася, просто збила температуру. Другий раз я вже викликала сімейного лікаря. Лікар її слухала, тримала на контролі її дихання. А коли вже відбулося третій раз, вночі, я налякалася», – пригадує Соломія Василина, мама Даринки.

Загалом у ковід-відділенні дитячої міської лікарні перебувають 80 маленьких пацієнтів. Медики кажуть: тепер вірус дуже заразний, має короткий інкубаційний період, а симптоми такі ж, як при ГРВІ. До прикладу, нежить, закладений ніс. Тож батьки навіть не підозрюють, що дитина може мати коронавірус. Тож вона продовжує контактувати з іншими і так поширює вірус. Через спалах недуги серед дітей у цій дитячій лікарні розгорнули додаткові ліжка.

«Завдяки співпраці з клінікою NOVO нам вдалося додати ще 50 ковідних ліжок для діток. Ми перенесли ЛОР-відділення у клініку NOVO і завдяки цьому створили буферну зону для ковідних пацієнтів, розширили кількість дитячих ковідних ліжок до 150 місць», – розповів директор дитячої лікарні Першого ТМО Львова Іван Міськів.

Медики наголошують: якщо у дитини висока температура, яка не збивається, утруднене дихання, загальна слабкість, блідість шкіри та раптове погіршення самопочуття – потрібна госпіталізація.

«Коли ви можете збити температуру тіла, якщо немає дихальних розладів чи супутніх захворювань, ну, тобто таких, які можуть бути загрозливими для ускладнень після ковіду, то підтримуйте зв'язок із сімейним лікарем. І, думаю, у вас не буде проблем із тим, щоби лікуватись удома. Лікування штаму Омікрон абсолютно нічим не відрізняється від лікування респіраторно вірусної інфекції. Це свіже повітря, пиття, вітамінізоване харчування, спокій і відповідно збивання температури за потребою», – пояснила завідувачка Другого педіатричного відділення дитячої лікарні Першого ТМО Львова Ірина Бережна.

Усі мами хворих на коронавірус діток одноголосно наголошують: важливо вчасно звертатися до лікарів.