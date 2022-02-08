Урядова комісія з питань техногено-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) віднесла до «червоної» зони карантину Закарпатську, Хмельницьку і Луганську області. Відповідне рішення комісія прийняла у вівторок, 8 лютого. Посилений карантин в цих регіонах почне діяти з 11 лютого.

«Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей», – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Додамо, що у «червоній» зоні вже перебувають дві області – Івано-Франківська та Рівненська. Також під загрозою потрапити в «червону» зону перебувають Вінницька, Донецька, Житомирська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Нагадаємо, у разі введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і т. д.;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Ці обмеження не діють у разі, якщо 100% персоналу і відвідувачів таких закладів і заходів повністю вакциновані проти коронавірусу.

У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів, а навчальні заклади можуть працювати, якщо 100% працівників мають «зелений» Covid-сертифікат, тобто повністю щеплені проти коронавірусу.

Обмеження не застосовуватимуться за наявності у всіх учасників (відвідувачів) "зеленого" COVID-сертифіката.