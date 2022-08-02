Працюватиме відділення цілодобово і прийматиме усіх пацієнтів, які звернуться по допомогу

У Лікарні святого Луки (раніше – 8-ма міська лікарня) Першого медоб’єднання Львова запрацювало відділення інтервенційної радіології. Серед основних напрямків роботи відділення – проведення діагностичних ангіографічних обстежень та втручань на судинах серця, головного мозку, органах малого тазу, аорті та її відгалуженнях, кінцівках, магістральних судинах.

Як повідомила прес-служба ЛМР 2 серпня, у новій операційній вже провели три успішні операції. Зробили це за допомогою найсучаснішого ангіографа, який придбали у лютому, ще до повномасштабного вторгнення, за кошти міського бюджету – 27 млн грн.

«Всі втручання робляться через маленький прокол, і це дозволяє пацієнту швидко пройти післяопераційний період та повернутися до активного і здорового життя. Але найважливішим є те, що відтепер мешканці зможуть якнайшвидше отримати невідкладну допомогу при гострих станах серцево-судинної патології. Бо є так зване правило "золотої години": при таких недугах невідкладна допомога має надатись впродовж години, щоб зберегти життя», – наголошує керівник Лікарні святого Луки Василь Трунквальтер.

У новій операційній вже провели три успішні операції (фото прес-служби ЛМР)

Працюватиме відділення цілодобово і прийматиме усіх пацієнтів, які звернуться по допомогу. Медики прогнозують, що зможуть оперувати до 2 тис. пацієнтів на рік. Незабаром тут планують відкрити діалізне відділення, а в перспективі – збудувати ще один операційний корпус.

«Ми поставили перед нашим Першим медичним об'єднанням важливе завдання – за чотири роки увійти у топ-200 найкращих медичних об‘єднань світу. Плануємо, що у вересні надійде нове надсучасне МРТ, рівня якого у Львові немає, поза тим підсилюється кадровий склад працівників. Також нам важливо для цієї лікарні збудувати ще один операційний корпус, тому що лікарня сьогодні заповнена на 96%, а місто розбудовується», – зазначив мер Львова Андрій Садовий при огляді відділення.

Нагадаємо, що нещодавно у львівській дитячій лікарні св. Миколая, яка також входить до Першого медоб'єднання Львова, відкрили відділення онкогематології та імунології для порятнку дітей з онкопатологією. Тут лікуватимуть маленьких пацієнтів з доброякісними та злоякісними патологіями крові і лімфатичної системи (лейкемії, лімфоми, анемії, тромбоцитопенії), злоякісними новоутвореннями нирок, печінки та інших локалізацій, імунологічними захворюваннями та вродженими імунодефіцитами.