Юрій Бучко та Орислава Хомик стали депутатами Львівської облради

На засіданні Львівської облради у вівторок, 12 березня, cклали депутатську присягу два нові депутати – Орислава Хомик від «Європейської солідарності» та Юрій Бучко від «Слуги народу».

Голова Львівської обласної ТВК Володимир Фірман зачитав постанови про реєстрацію Орислави Хомик та Юрія Бучка депутатами Львівської облради, після чого вони склали присягу.

68-річна Орислава Хомик працює заступницею директора з виховної роботи комунального закладу Львівської облради «Львівський обласний медичний коледж післядипломної освіти», вона замінила в облраді Ольгу Березюк, яка восени минулого року склала мандат.

38-річний Юрій Бучко займає посаду заступника голови Львівської ОВА. Він став депутатом засмість Олександра Тіщенка, який у лютому склав повноваження.