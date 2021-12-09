Ввечері 8 грудня анонім повідомив про замінування торгових центрів у Львові, вимагаючи 20 млн доларів. Для безпеки працівників і відвідувачів з приміщень вивели понад 3 тис. людей.

«О 21:27 у відділ поліції № 1 (Залізничний) Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області на лінію «102» надійшло повідомлення від чергового СБУ у Львівській області про замінування ТРЦ «Victoria Gardens»; «King Cross Leopolis»; «Forum Lviv»; «Магнус»; «Опера Пасаж»; «Роксолана»; «ІнтерСіті»; «Скриня»; «Сихів» у м. Львові та невідомий вимагає викуп у розмірі 20.000.000 мільйонів доларів», – повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Вибухотехніки та кінологи провели обстеження торгових центрів. З приміщень евакуювали людей 3123 людей персоналу та відвідувачів. Зважаючи на пізній час, частина з них вже була зачинена.

Після завершення огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було. Поліція встановлює особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення.

Додамо, що це вже не перше схоже повідомлення про замінування з певними вимогами. 26 листопада у львівське управління СБУ анонім повідомив про можливий вибух на головному залізничному вокзалі та в аеропорту, вимагаючи перерахувати 5 млн грн. А 10 листопада через неправдиве повідомлення про замінування семи торгових центрів евакуювали понад 7,5 тис. відвідувачів і персоналу. В анонімному повідомленні була вимога скасувати масковий режим.