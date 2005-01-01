У Львові для 31 школи закупили 3D-принтери за ₴648 тис.

У травні 31 львівська школа отримає 3D-принтери для експериментів школярів

Управління освіти Львівської міськради у п’ятницю, 23 березня, уклало угоду про закупівлю 3D-принтерів для львівських шкіл із ТзОВ «Технології для бізнесу» за 648 тис. грн. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

У закупівлі зі стартовою ціною 750 тис. грн змагалося семеро учасників. Хоча пропозиції чотирьох інших учасників закупівлі були дешевшими, тендерний комітет їх відхилив через невідповідність наданої документації. Пропозиція ТзОВ «Технології для бізнесу» за ціною була п’ятою у рейтингу, пропозиції ще двох учасників були дорожчими.

Відповідно до укладеного договору, ТзОВ «Технології для бізнесу» зобов’язалося до 15 травня 2018 року поставити 31 принтер 3D XYZprrinting da Vinci 1.0 Professional WiFi, у яких використовується технологія друку FFF, що дозволяє виконувати моделювання методом наплавлення спеціальних пластикових ниток. Школярі зможуть будувати моделі розміром до 200 х 200 х 200 мм. Також за допомогою принтерів можна буде виконувати лазерне гравірування. У комплекті до кожного пристрою йтиме по три коштушки спеціального пластику, шпатель для від’єднання надрукованої моделі тощо.

Постачальник здійснюватиме гарантійне обслуговування принтерів упродовж одного року.

Нагадаємо, для 38 львівських шкіл 3D-принтери придбали у 2017 році.

Додамо, 12 березня управління освіти Львівської міськради замовило 20 комплектів приладів для шкільних кабінетів фізики за 1,7 млн грн.