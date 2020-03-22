Митрополит УПЦ МП об'їхав Львів з іконою Богородиці

Богослужіння провели на чотирьох в'їздах у місто

У неділю, 22 березня, митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет, об’їхав навколо Львова з «часткою Животворящего Хреста Господнього та іконою Пресвятої Богородиці Пантанаса-Цілительниця». Такі обряди, на переконання священослужителя, мали б відігнати з міста епідемію коронавірусу.

Як інформує сайт релігійних новин «Духовна велич Львова» митрополит здійснив богослужіння у п’яти місцях.

«З чотирьох сторін міста і на центральний площі, перед фігурою Матері Божої, було відслужено літію і окропленно святою водою з особливими проханнями про позбавлення від страшної смертоносної хвороби», - повідомляє «Духовна велич Львова» із посиланням на Львівську єпархію УПЦ МП.

Сайт також публікує фото богослужіння на в'їздах у Львів та центральній площі міста біля статуї Богородиці.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу Православна церква України суттєво обмежила кількість вірян у своїх храмах, порадивши людям дивитись онлайн-трансляції богослужінь.

Окрім того, духовний лідер трьохсот мільйонів православних християн, Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби та релігійні обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Натомість Києво-Печерської Лаври, митрополит УПЦ МП Павло закликав ігнорувати карантин і, навпаки, відвідувати церкви, оскільки причиною спалаху коронавірусу, за його словами, є «людський гріх».

У той же час УГКЦ закликала своїх вірян дотримуватися гігієни в церквах, а людей похилого віку та батьків з дітьми – залишатися вдома і не відвідувати богослужінь, а також запропонувала парафіянам долучитися до літургії онлайн.