Червоним кольором позначена ділянка проєктування в районі вул. Хмельницького, Дублянської та Зустрічної

Територію колишнього харчопереробного заводу у Львові планують забудувати багатофункційними комплексами з житлом. Про це йдеться в проєкті внесення змін до детального плану території в районі вул. Хмельницького, Дублянської та Зустрічної, опублікованому на сайті Львівської міської ради.

Детальний план охоплює територію 3,2 га включно з ділянкою колишнього Львівського харчопереробного заводу «Еталон», що розташована навпроти мистецького центру Jam Factory. Зараз там розташована трансформаторна підстанція, а решта ділянки забудована приватними особняками або перебуває в занедбаному стані.

За планами, зі сторони вул. Богдана Хмельницького запроєктований торгово-офісний центр, а зі сторони вул. Зустрічної – багатофункційний центр на 2-4 поверхи з житлом. Поміж новобудов облаштують міжквартальні проїзди та дитячі майданчики.

Громадське обговорення проєкту внесення змін до ДПТ відбудеться 9 жовтня у Першій Львівській медіатеці, що на вул. Мулярській, 2а. Реєстрація учасників розпочинається о 15:30 – 16:00. Початок заходу о 16:00 год.