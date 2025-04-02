Йдеться про спортивну школу на вул. Дзиндри, 7

Дитячо-юнацьку спортивну школу зимових видів спорту Львова назвали на честь Юрія Руфа. Відповідне рішення ухвалили депутати Львівської міської ради на засіданні у середу, 2 квітня.

Йдеться про спортивну школу на вул. Дзиндри, 7. Тепер вона носитиме назву Дитячо-юнацька спортивна школа «Сихів» імені Юрія Руфа. У пояснювальній записці вказано, що нову назву школи погодили з працівниками.

Юрій Руф – львівський поет, письменник, науковець, засновник літературного проекту «Дух Нації». Він загинув від російських військ 1 квітня 2022 року, воюючи у складі 24-ї бригади на Луганщині. Посмертно нагороджений орденом «За мужність».

У Львові на честь нього назвали вулицю, а також створили мурал на вул. Коломийській, 8.