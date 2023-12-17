Система безготівкової оплати за проїзд у Львові дала збій через хакерську атаку на «Київстар»

У Львові відновлюють систему безготівкової оплати у громадському транспорті після збою у роботі, який пов’язують з хакерською атакою на оператора мобільного зв’язку «Київстар». Для забезпечення системи якісним інтернет-зв’язком працівники ЛКП «Львівавтодор» замінюють SIM-картки оператора «Київстар» на картки іншого оператора.

Як розповіли у Львівській мерії, наявної зараз потужності зв’язку оператора «Київстар» не достатньо для нормальної роботи системи. Тому вже на ранок 17 грудня замінили оператора на 153 транспортних засобах: 60 одиницях АТП-1, 65 одиницях електротранспорту, 26 транспортних засобах компанії «Успіх БП», по одному автобусу «Міра і К» та «АТП-14630». Бригади продовжують працювати.

«Коли ми замінюємо SIM-картки на іншого оператора, то система нарешті (вперше за останні шість днів) отримує зв’язок з інтернетом, і вся інформація про оплати та валідації проїзду, яка була накопичена, починає відвантажуватись на сервер. Відтак у ці дні пасажирам надходитимуть сповіщення про передавторизацію – на рахунку «заморожується» 1 гривня, а також про списання 15 грн за проїзд. Це кошти за ті поїздки, які були здійснені минулого тижня. Адже фактично всі ці операції мали відбутись протягом наступної доби після здійснення оплати проїзду, але оскільки були проблеми зі зв’язком, тому ця інформація накопичувалась, однак списання коштів із банківських карток пасажирів, які проводили оплату проїзду безготівкою, не відбувалось», – пояснили в ЛКП «Львівавтодор».

На підприємстві звертають увагу пасажирів, що списання коштів за проїзд із загальних ЛеоКарт відбудеться лише в тому разі, якщо пасажир протягом цього тижня проводив безготівкову оплату, і побачив зелену відмітку на валідаторі та почув одиничний звуковий сигнал. Якщо ж пасажир не міг провести оплату карткою чи телефоном – бачив червону відмітку на валідаторі та чув подвійний звуковий сигнал – ці поїздки в системі безготівкової оплати не були зареєстровані, тому за них коштів не зніматиме.

Як запевняють у мерії, у частині громадського транспорту вже відновили нормальну роботу системи безготівкової оплати банківською карткою або пристроєм із підтримкою NFC. Однак в решті громадського транспорту ще деякий час система може працювати з перебоями.

Заміну SIM-карток у транспорті проводять поступово, щоб уникнути раптового додаткового навантаження на систему. Водночас через проведення оновлення бортових систем та вивантаження даних з них, у водіїв деяких транспортних засобів можуть виникати труднощі із друком квитків у разі оплати готівкою.

«Тож задля здійснення обліку таких поїздок водії можуть видавати квитки старого зразка – тобто не ті, що з QR-кодами, номером маршруту та часом проїзду, які друкують відразу під час оплати пасажиром проїзду, а звичайні квитки, на яких обов’язково має бути реальна вартість, яку оплачує пасажир, – 20 грн. Такі ситуації можуть виникати лише до моменту повного відновлення нормальної роботи системи безготівкової оплати», – пояснили в «Львівавтодорі».

Також посадовці наголосили, що у період відновлення та налагодження нормальної роботи системи безготівкової оплати проїзду контролери не виписують штрафів пасажирам за безквитковий проїд, а проводять роз’яснювальну роботу та допомагатимуть здійснити оплату.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що мерія не буде позиватися до оператора «Київстар» про відшкодування збитків. «Коротка відповідь – ні. Таке навіть в голову не приходило. Я просто можу сказати дякую «Київстару» за те, що роблять все, що в їхніх силах», – прокоментував мер.

Нагадаємо, з 11 грудня в усьому громадському транспорті Львова запустили можливісить безготівкової оплати проїзду та оновили тарифи на проїзд, згідно з якими, найдешевшим є проїзд із завалідованою «ЛеоКарт» – 13 грн, оплата безготівкою – 15 грн, готівкою – 20 грн.