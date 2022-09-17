Концерт відбувається на площі перед Люблінським замком

У суботу, 17 вересня, на Замковій площі у Любліні радіо «Вільний світ» організувало 6-годинний благодійний Концерт свободи і надії. На ньому збирають кошти для допомоги Україні.

На концерті виступлять польські та закордонні музиканти: Олівія Аддамс, Kalush Orchestra, Tymek, T.Love, Miuosh, Karaś/Rogucki, Кшиштоф Куговскі з групою Champions, Myslovitz. Захід підтримали також представники медіа, кіно та спорту.

Із Замкової площі польські та європейські радіостанції вестимуть прямі трансляції. З українського боку головним партнером заходу є ТРК «Люкс». ZAXID.NET також транслює концерт на своєму каналі у YouTube.

«Чому Свобода і Надія? Це ключові слова та цінності, які ми хочемо донести до нашої аудиторії. Молодь ніколи не відчувала браку свободи і, як і любов, вона не дається назавжди, її треба плекати. Ми бачимо надію в тому, щоб діяти разом, доводячи, що навіть коли ти боїшся, ти можеш ефективно допомагати. Наприклад, купивши квиток на сайті», – пояснюють організатори.

Концерт є лише початком збору коштів, після нього запланований аукціон подарунків від артистів. Зібрані гроші передадуть фонду українському фонду United24.

Нагадаємо, у березні в Нідерландах за один день 10 радіостанцій спільно зібрали для України понад 106 млн євро.