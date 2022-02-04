У Малехові в ямі застряг низькопідлоговий автобус МАЗ маршруту №9

У п'ятницю, 4 лютого, автобус львівського комунального перевізника АТП-1 застряг у глибокій вибоїні у селі Малехів поблизу Львова. Інцидент трапився близько 14:00 із низькопідлоговим автобусом МАЗ маршруту №9, який курсує від Автовокзалу через центр Львова до села Муроване. Після цього АТП-1 скоротило маршрут автобусів і наразі машини курсують лише до Галицького перехрестя. Автобус, який близько 13:30 застряг у ямі, кілька годин чекав спецтранспорту, який би його витягнув.

«Наразі чекаємо на деблокування автобуса і транспортування його на АТП. Після цього будемо обстежувати, чи є якісь пошкодження. Тимчасово маршрут скорочений до Галицького перехрестя», – повідомили о 16:00 ZAXID.NET в АТП-1. Наразі кількість автобусів, а їх на маршруті курсує 10, не зменшуватимуть.

Фото Ігоря Зінкевича

Дорога, де застряг міський автобус, перебуває на балансі департаменту дорожнього господарства ЛОДА. Її обслуговує ПП «Рома».

«Так, справді там є 50-70 метрів дороги, яка потребує ремонту. У перелік доріг для капітального ремонту вона не була внесена. Після цього випадку внесемо її в перелік поточних ремонтів. Зараз на місце виїхав підрядник ПП «Рома». У найближчі дні вони мають зробити цю ділянку проїзною, наскільки це зараз дозволяють погодні умови. А вже навесні, коли дозволятимуть погодні умови, відремонтуємо цю ділянку», – запевнив у коментарі ZAXID.NET заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

Зазначимо, що раніше мешканці зверталися на Гарячу лінію міста Львова через незадовільний стан дороги у с. Малехів.

Зазначимо, що після створення Львівської ОТГ, у населені пункти, які приєдналися, почали курсувати міські автобуси. Окрім того, Львівська мерія взяла у своє підпорядкування деякі приміські маршрути.

P.S. О 17:30 в АТП-1 повідомили, що автобус витягли, оглянули і він повернувся на маршрут.