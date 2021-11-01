На вул. Мазепи в автобусі «Електрон» під час руху відлетіло колесо

На вул. Мазепи в автобусі «Електрон», який курсує за маршрутом №46, під час руху відлетіло колесо. ДТП сталася зранку у понеділок, 1 листопада. Відірвавшись, колесо влучило в припаркований автомобіль.

За інформацією патрульної поліції, колесо відлетіло під час руху автобуса та влучило у припаркований автомобіль Ford Focus на вул. Мазепи, 2а. На місце події близько 8 години ранку викликали патрульних для оформлення ДТП. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото патрульної поліції та Варти-1

В АТП-1, яке обслуговує маршрут, ZAXID.NET розповіли, що водій їхав на маршрут. На момент ДТП в салоні пасажирів не було.

Речниця АТП-1 Ірина Рєвунова розповіла, що, зі слів водія, він якраз їхав на маршрут, коли його підрізало невідоме авто. Щоб уникнути ДТП, він звернув у бік, внаслідок чого автобус наїхав на бордюр. Водій повідомив диспетчерам, що повертається в АТП. Саме коли він розвертався, в автобусі відлетіло заднє ліве колесо. Наразі в АТП проводять перевірку та з’ясовують обставини.

У поліції повідомили, що на водія автобуса 1981 року народження склали протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).