За прогнозами МОН, у конкурсі на бюджет в аспірантуру візьмуть участь до 25 тис. людей

Через підняття прохідного бала для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) вдалось відсіяти значну частину вступників на аспірантуру призовного віку. Очікується, що у 2024 році у конкурсі на бюджетні місця до аспірантури братимуть участь до 25 тис. вступників. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки України на запит LIGA.net.

У червні повідомлялось, що у 2024 році для складання ЄВІ (обов’язковий тест для вступу до аспірантури та магістратури) зареєструвалися 246 189 людей. 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина (91 561) претендує на вступ до аспірантури. За словами міністра освіти Оксена Лісового, до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру вступали близько 7-8 тис. людей.

Зараз Міносвіти підтвердило, що підняття прохідного бала для ЄВІ дозволило відсіяти значну частину вступників призовного віку. Відомство очікує, що у конкурсі на бюджет в аспірантуру візьмуть участь до 25 тис. людей. Поки що немає інформації, яку частку з цього числа становлять особи призовного віку.

У червні ZAXID.NET писав, що Міністерство освіти і науки України змінило правила вступу на аспірантуру у 2024 році. Зміни пояснили великим напливом чоловіків призовного віку, навчання яким дає відстрочку від мобілізації. Відтак у 2024 році МОН призупинило вступ на денну форму навчання для аспірантів-контрактників. Натомість в закладах вищої освіти кількість бюджетних місць на денній формі навчання збільшили – з 3200 до 7000. Також у 2024 році умовою вступу до аспірантури стало успішне складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) не менше 150 балів за кожен компонент іспиту. Що стосується порядку вступу до аспірантури у 2025 році, його затвердять у встановленому законодавством порядку наступного року.