Українці, які відмовилися від щеплення вакциною Covishield, а чекали на Pfizer, не зможуть щепитися вакцинами з першої партії, оскільки МОЗ вже визначило, кого нею щепитимуть насамперед.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer надійде в Україну 14-15 квітня в рамках ініціативи зі справедливого доступу до вакцин COVAX і налічуватиме 117 тис. доз. Цю партію Україна отримає безкоштовно. Але, крім цієї партії, Україна також підписала контракт із Pfizer на поставку 10 млн доз вакцини.

Як наголосив чиновник, якого процитувала «Українська правда», першими вакцинами від Pfizer щепитимуть:

громадян у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech (США та Німеччина відповідно) показала 95-відсоткову дієвість у різних вікових, статевих, расових та етнічних групах, а також практичну відсутність побічних ефектів. Вакцину Pfizer схвалили в Європейському Союзі, Великій Британії та США.

Pfizer – так звана РНК (мРНК)-вакцина, яка використовує частину генетичного коду вірусу. Замість того, щоб вводити в організм слабкий або неактивний антиген, вона вчить клітини організму виробляти «протеїн шипів коронавірусу». Це спонукає імунну систему утворювати антитіла для боротьби з вірусом.

Pfizer і BioNTech розраховували випустити до 1,3 млрд доз — до кінця 2021-го. Однак її можна зберігати лише за -70 градусів за Цельсієм. Вартість вакцини становить 19,5 доларів за дозу (для вакцинування однієї людини необхідно ввести дві дози).

Як свідчать результати дослідження, вакцина запобігає передачі коронавірусу на 89,4%. Згідно із висновками, вакцина не тільки діє проти хвороби, але й перешкоджає передачі коронавірусу. Встановлено, що вакцина на 89,4% ефективно запобігала зараженню Sars-CoV-2. Ці дані можуть бути вирішальними для подальшого перебігу пандемії у майбутньому.