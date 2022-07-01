Команда кардіологів та нейрохірургів вже готова до роботи у Мукачеві

На базі Лікарні святого Мартина у Мукачеві запрацював Центр патології серця та судин. Для медзакладу МОЗ купило ангіограф і тепер лікарі зможуть проводити тут понад тисячу операцій щороку. Роботу медики розпочнуть вже цього місяця.

Про запуск Центру патології серця та судин у Мукачеві повідомила прес-служба Кабміну у четвер, 30 червня. Як уточнюється у повідомленні, для мукачівської лікарні Міністерство охорони здоров’я України купило сучасний ангіограф. Раніше у цьому медзакладі відділення судинної хірургії не було.

«Тепер завдяки новітньому обладнанню тут з’явився спеціалізований центр, в якому лікарі можуть проводити понад 1 000 судинних оперативних втручань на рік та рятувати пацієнтів. Проведення нових планових операцій розпочнуть вже цього місяця. Відтепер мешканці регіону із захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема, у випадку інсульту чи інфаркту міокарда, зможуть отримувати медичну допомогу найвищого рівня», – йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

Ліцензію на експлуатацію ангіографічного обладнання лікарня вже отримала. Крім того, команда кардіологів та нейрохірургів пройшла відповідне навчання та готова до роботи.