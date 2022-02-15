Великі мережі АЗС у вівторок, 15 лютого, підняли ціни на бензини і дизельне пальне. Про це повідомляє профільне видання Enkorr з посиланням на Консалтингову групу «А-95».

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 й А-95 подорожчали на 1-0,91 грн/л - до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах здорожчало на 0,69 грн/л – до 35,99 грн/л.

Водночас на станціях мережі KLO бензини й дизпаливо подорожчали на 20-40 коп./л: бензин А-92 – до 34,75 грн/л, бензин А-95 – до 35,19 грн/л, дизпальне – до 34,99 грн/л.

Загалом середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 23 коп./л і склала 33,46 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 21 коп./л — до 34,36 грн/л, а дизельне пальне – на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палива урядом 15 лютого.

Востаннє ціни на пальне в України зросли в кінці січня. У найбільших мережах АЗС WOG і ОККО вартість пального зросла на 1,33-1,51 грн.