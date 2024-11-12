У Німеччині інструктори підготовили близько 18 тис. українських військових

Інструктори у Німеччині позичили музейні радянські танки та викопали окопи за російськими стандартами, щоб наблизити підготовку українських військових до реального бою. Про це 11 листопада розповів Reuters командувач тренувальної місії ЄС для України, німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

За його словами, станом на листопад у Німеччині інструктори з 17 країн вже підготовили близько 18 тис. українських військових. Місія, зокрема, тренує снайперів, інженерів, та парамедиків.

Щоб зробити для українців умови якомога ближчі до реальних, інструктори позичили з музеїв радянські танки та викопали системи окопів за російськими стандартами.

Радянську техніку використовують на умовно російському боці, однак де саме її взяли повідомити Марлоу відмовився.

«Під час тренувань у залишеному спорядженні встановлюють невеликі пастки, щоб продемонструвати, де військовим треба бути обережними», – додав він.

Тренувальна місія ЄС для українських військових

У понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про продовження Тренувальної місії ЄС (EUMAM) для українських військових. Місію створили ще у жовтні 2022 року. У її межах європейські країни проводять навчання українських військових, переважно вишколи відбуваються у Польщі та Німеччині.

У травні на навчання ще 400 українських військовослужбовців погодилася прийняти також Іспанія. На той час там пройшли навчання уже 4 тис. військовослужбовців ЗСУ.