Дозвіл стосується лише тих компаній, як потрапили під санкції

У вівторок, 5 липня, польський уряд схвалив поправки до закону про санкції, які дозволяють призначати тимчасове управління в компаніях, які потрапили під обмеження, і за потреби продавати їх. Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, пише «Європейська правда» з посиланням на Polska Times.

Як повідомляється, згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які потрапили у так званий чорний список міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, потраплять одночасно і під національні санкції республіки.

Міністерство має складати перелік фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України, а також причетні до порушень прав людини у Росії та її сателіта Білорусі.

У компанії, які потрапили під санкції, після ухвалених змін можна призначати тимчасове управління. Працівники таких компаній будуть отримувати державні виплати через спеціальний фонд гарантування. Тимчасові адміністрації підсанкційних підприємств будуть покликані або продати їх, або передати їх в управління Державному казначейству.

«Це украй важливе положення, яке дозволить управляти компанією, яка потрапила під санкції, щоб продати її й також захистити інтереси працівників», – підкреслив міністр.

До слова, у квітні міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо 50 фізичних та юридичних осіб.