Польща пропонує поширити санкції Євросоюзу на сферу газу та промисловості Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв’ю PAP.

На запитання, чи почалася вже робота над новим пакетом санкцій, Яблонський відповів ствердно. За його словами, Варшава пропонує поширити санкції на сферу газу та промисловості.

«Звичайно так. Санкції мають бути ще жорсткішими у контексті газу, який Росія ще може продавати, у контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про "Газпромбанк", який використовується Росією в промисловості», – сказав заступник глави польського МЗС.

Він додав, що окрім формальних санкцій, необхідно також конфіскувати, а не заморозити всі російські активи в Європі.

На запитання про ефективність уже введених санкцій Яблонський відповів, що «Путін все ще має ресурси і може витрачати гроші на армію та поповнення своїх ресурсів на фронті».

Коментуючи позицію Угорщини, польський заступник міністра зазначив, що Європа чинить на Будапешт «дуже сильний тиск», зокрема політичний та дипломатичний. На думку Яблонського, шанси на ухвалення чергових санкцій високі.