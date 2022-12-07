У промисловому районі Львова у районі вул. Пластової планують збудувати новий житловий квартал на місці автотранспортного підприємства. Тут мають намір збудувати житлові багатоповерхівки, офіси та школу для дітей. Відповідний детальний план території (ДПТ) затвердили депутати Львівської міської ради на засіданні 6 грудня.

Новий житловий квартал планують збудувати на території автотранспортного підприємства «Орлан-Транс» між вул. Пластовою, Польовою та Ковельською загальною площею 5 тис. м2. Як вказано у проекті детального плану території, тут передбачено кілька груп житлових будинків на 776 квартир. Висота будинків становитиме 5-10 поверхів, також буде один 14-поверховий будинок. Поруч планують збудувати садибні будинки.

Новий житловий квартал планують збудувати на північно-східній околиці Львова

На території нового житлового кварталу також мають облаштувати офіси, супермаркет та магазини. Передбачається, що в офісах і закладах на території кварталу створять понад 1,2 тисячі робочих місць.

У проекті розвитку цієї території також вказано, що тут мають намір збудувати два дитячих садочки на 100 місць та 40 місць, а також початкову школу на 170 учнів. Окрім того, забудовник має намір передати свою земельну ділянку у власність міста для будівництва нової комунальної школи.

Передбачається, що двори у житловому кварталі будуть закриті і там не можна буде паркувати автомобілі. Для цієї потреби планують облаштувати кількарівневі паркінги. Також ДПТ передбачає створення пішохідної алеї та громадського простору.

«Територія підприємства на цей час ефективно не використовується. В останній ухвалі наголошено на необхідності соціальної інфраструктури, тут справді мало магазинів, аптек, шкіл. Відтак пропонується сформувати кілька груп будинків житлово-офісного призначення, на перших поверхах яких будуть розташовані об’єкти обслуговування. Також передбачено приміщення для супермаркету, аптеки, сімейних лікарів, ДНЗ та школи», – розповідав раніше головний архітектор цього детального плану території Юрій Столяров.

1 листопада у Львові пройшли громадські слухання щодо проекту ДПТ, а 31 січня 2022 року це рішення розглянули на містобудівній раді.

Додамо, що затвердження детального плану території ще не дозволом на будівництво. Забудовник має отримати містобудівні умови і обмеження (МУО) та дозвіл від ДІАМ.

За даними YouControl, бенефіціарним власником ПрАТ «Орлан-Транс» є ірландець Мартін Вікенс. Ця компанія входить до концерну «Орлан» колишнього нардепа та міністра транспорту та зв’язку Євгена Червоненка.