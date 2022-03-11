У п’ятницю в Україні відкриють 12 гуманітарних коридорів
У п’ятницю, 11 березня, в Україні відкриють 12 гуманітарних коридорів, через які з місць бойових дій зможе виїхати цивільне населення. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Маршрути гуманітарних коридорів:
- Маріуполь – Запоріжжя; (з обов'язковим розмінуванням усього маршруту);
- Пологи – Запоріжжя;
- Волноваха – Покровськ;
- Енергодар – Запоріжжя;
- Ізюм – Лозова (Харківщина);
- Буча – Київ (через Ворзель);
- Гостомель – Київ;
- Козаровичі –Київ;
- Микуличі – Київ;
- Андріївка – Житомир (Київська область);
- Макарів – Житомир;
- Бородянка – Житомир.
Ірина Верещук додала, що уряд розробляє нові маршрути гуманітарних коридорів до Херсонської, Харківської та Чернігівської областей, через які у міста будуть доставляти медикаменти, воду та продукти.
Зазначимо, що за 10 березня через гуманітарні коридори вдалось вивезти 38 тисяч українців: 16 тисяч – із Київської області, 20 тисяч – із Сумської області, 2 тисячі – з Ізюма на Харківщині.
Нагадаємо, що попри домовленість про припинення вогню на час евакуації, росіяни неодноразово зривали виведення мирних мешканців із зони бойових дій. 6 березня вони обстріляли автобуси з цивільними у Ірпені та Маріуполі, а 8 березня атакували гуманітарний коридор у Маріуполі.
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