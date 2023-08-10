Хірурги Рівненської обласної клінічної лікарні видалили з носоглотки 52-річного мешканця Хмельниччини дерев'яну скалку, яка застрягла там ще десять років тому. Дерев'яна тріска потрапила у тіло чоловіка після того, як на нього впало дерево.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET завідувачка центру мікрохірургії вуха та сурдоневрології Наталія Данилюк, після черепно-мозкової травми чоловік одужав і не відчував критичних симптомів. Однак, нещодавно він впав з велосипеда, і після цього в нього почався запальний процес у оці. За словами лікарки, через запалення око в чоловіка збільшилось і буквально почало вилазити з орбіти.

Спершу 52-річний чоловік лікувався у хмельницьких офтальмологів, але лікування результатів не давало. Тоді сестра відправила його на консультацію в Рівненську обласну клінічну лікарню. На КТ спеціалісти побачили стороннє тіло в носоглотці, яке зачіпало і орбіту ока.

Хірурги вирішили відкрити гайморову пазуху. Під час операції зранку у вівторок, 8 серпня, вони видалили дерев'яні волокна про провели санацію вогнища інфекції, після чого око «одразу стало на місце».

«Стороннє тіло ще залишалось у носоглотці, спеціалісти не знали, як до нього добратись. Але під час другої операції далось підняти м'яке піднебіння і дістати дерев'яну скалку, що 10 років була у носоглотці», – розповіла Наталія Данилюк.

Наразі чоловік почувається добре, лікарі спостерігають позитивну динаміку. Станом на четвер, 10 серпня, він поки ще перебуває у медзакладі на лікуванні.

У прес-службі медзакладу додають, що операції проводили хірурги Наталія Данилюк, Олена Гавриш та Олексій Гальміза, та анестезіолог Микола Барчук.